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Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Geleceğe yatırım için adım atan Yukatel Denizlispor, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları A takımına almaya devam ediyor.

Geleceğe yatırım için adım atan Yukatel Denizlispor, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları A takımına almaya devam ediyor. Altyapıdan 2 oyuncu ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.
Yukatel Denizlispor, geleceğe yatırım atağı başlatarak, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları A takıma almayı sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, 19 yaşındaki 2 stoper oyuncu Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş’ı profesyonel yaptı. Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza töreninde 2 oyuncu da 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Erdey, yönetim olarak altyapılardaki oyunculara önem verdiklerini belirterek, “Altyapılarda forma giyen ve zaman zaman A takımla idmanlara çıkan oyuncularımızı kazanmaya devam ediyoruz. Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş gibi iki değerli evladımızı daha profesyonel yaparak takımımıza kazandırdık. Geleceğe yönelik planlarımızın en başında altyapıdaki gençlerimiz geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi çocuklarımızı kazanmaya devam edeceğiz. Hem çocuklarımızın hem de kulübümüzün önünü açmaya ve özkaynaklarımızla büyümeyi sürdüreceğiz. Genç oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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