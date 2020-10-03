YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı

Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Geleceğe yatırım için adım atan Yukatel Denizlispor, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları A takımına almaya devam ediyor.

Geleceğe yatırım için adım atan Yukatel Denizlispor, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları A takımına almaya devam ediyor. Altyapıdan 2 oyuncu ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.
Yukatel Denizlispor, geleceğe yatırım atağı başlatarak, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları A takıma almayı sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, 19 yaşındaki 2 stoper oyuncu Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş’ı profesyonel yaptı. Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza töreninde 2 oyuncu da 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Erdey, yönetim olarak altyapılardaki oyunculara önem verdiklerini belirterek, “Altyapılarda forma giyen ve zaman zaman A takımla idmanlara çıkan oyuncularımızı kazanmaya devam ediyoruz. Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş gibi iki değerli evladımızı daha profesyonel yaparak takımımıza kazandırdık. Geleceğe yönelik planlarımızın en başında altyapıdaki gençlerimiz geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi çocuklarımızı kazanmaya devam edeceğiz. Hem çocuklarımızın hem de kulübümüzün önünü açmaya ve özkaynaklarımızla büyümeyi sürdüreceğiz. Genç oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu
Oltasına takılan balığı çıkarmak isterken suda kayboldu
Oltasına takılan balığı çıkarmak isterken suda kayboldu
Kayserispor Fernandes’e imza attırdı
Kayserispor Fernandes’e imza attırdı
Kırklareli’de çeltik hasadı
Kırklareli’de çeltik hasadı
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Hat 700 Altınova’dan da yolcu alacak
Hat 700 Altınova’dan da yolcu alacak

Denizli Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
12:57
İkindi
16:13
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Şehitoğlu Eczanesi
Bekilli
Ada Eczanesi
Merkezefendi
Berkeren Eczanesi
Merkezefendi
Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Medet Eczanesi
Merkezefendi
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.