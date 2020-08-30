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Denizlispor, Angelo Sagal ile anlaşma sağladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.08.2020 18:09 | Son Güncelleme

Denizlispor, kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.Denizlispor, Afyonkarahisar’da kampta yeni sezona hazırlanıyor.

Denizlispor, kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.
Denizlispor, Afyonkarahisar’da kampta yeni sezona hazırlanıyor. Bir yandan transferler gerçekleştiren yeşil-siyahlı takım son olarak Meksika’nın önde gelen futbol takımlarından biri olan Pachuca forması giyen Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı. Ayrıca, futbolcu Sagal Şili Milli Takımı’nda forma giyiyor. Denizlispor Kulübü resmi imza törenini yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilecek.

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Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Merve Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
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