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Denizlispor, Antalyaspor karşılaması hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.09.2020 19:04 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 3.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 3. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Öte yandan, Hadi Sacko ve Fede Varela kadroya alınmadığı belirtildi.
Yeşil siyahlı takım, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor, maçı hazırlıklarını bugün sabah Haluk Ulusoy Tesislerinde, Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Taktiksel çalışmaların yapıldığı son antrenmanın ardından karayolu ile Antalya yolculuğuna başlayan yeşil siyahlı takım, konaklayacakları otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek. Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı. Hadi Sacko geçen hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemezken, ayak bileğinde bağ yaralanması bulunan Fede Varela ise tedavisinin devam etmesi sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi.
Antalyaspor, Denizlispor maç kafilesi
Yukatel Denizlispor’un, Antalya deplasman kafilesinde ise şu isimler yer alıyor, “Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Neven Subotic, Tiago Lopes, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Asım Aksungur, Alihan Kalkan, Eren Kıryolcu, Angelo Sagal, Muris Mesanovic, Özgür Çek, Hugo Rodallega.”

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