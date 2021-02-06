YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor, Antalyaspor karşılaşmasına hazır

Denizlispor, Antalyaspor karşılaşmasına hazır

06.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor, Antalyaspor karşılaşmasına hazır

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeşil-siyahlı futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 6’ya 2 pas çalışması yaptı.

Tam saha taktik çalışması ile sona eren antrenmanda tedavileri devam eden Hadi Sacko, Özgür Çek ve Veton Tusha takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan kontroller sonucu kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilen Recep Niyaz, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleşen son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:23
İkindi
16:14
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Limoncu Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Dokuzkavaklar Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Merve Yamuç Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Denizlispor ve Antalyaspor maç saatini beklemeye başladı

Denizlispor ve Antalyaspor maç saatini beklemeye başladı

Büyükşehir Ulaşım AŞ’den kan bağışında 5. kez destek

Büyükşehir Ulaşım AŞ’den kan bağışında 5. kez destek

Aldığı otomobilin "birleştirilmiş" olduğunu ekspertizde değil rutin bakım için gittiği tamircide öğrendi

Aldığı otomobilin "birleştirilmiş" olduğunu ekspertizde değil rutin bakım için gittiği tamircide öğrendi

Genç Çiftçi Projesi üreticilere nefes olmaya devam ediyor

Genç Çiftçi Projesi üreticilere nefes olmaya devam ediyor

Miraslar ile bölünen araziler, proje ile toplulaştırılıyor

Miraslar ile bölünen araziler, proje ile toplulaştırılıyor

Asırlık el yapımı lokma geleneği yaşatılıyor

Asırlık el yapımı lokma geleneği yaşatılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.