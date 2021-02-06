Denizlispor, Antalyaspor karşılaşmasına hazır

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeşil-siyahlı futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 6’ya 2 pas çalışması yaptı.

Tam saha taktik çalışması ile sona eren antrenmanda tedavileri devam eden Hadi Sacko, Özgür Çek ve Veton Tusha takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan kontroller sonucu kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilen Recep Niyaz, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleşen son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

