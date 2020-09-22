Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlisporlu futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ile başlayan, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dar alanda çift kale maç yapıldı.

