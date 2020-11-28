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Denizlispor, Başakşehir’den 1 puanı söküp aldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.11.2020 22:35 | Son Güncelleme

Başakşehir karşısında 3-0’dan geri dönerek 3-3 beraberliği yakalayan Yukatel Denizlispor’da Basın Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya açıklamalarda bulundu.Gösterdikleri üstün mücadele örneğinden dolayı futbolculara teşekkür eden Cinkaya, "Zor bir deplasmandan bir puan ile ayrıldık.

Başakşehir karşısında 3-0’dan geri dönerek 3-3 beraberliği yakalayan Yukatel Denizlispor’da Basın Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya açıklamalarda bulundu.
Gösterdikleri üstün mücadele örneğinden dolayı futbolculara teşekkür eden Cinkaya, "Zor bir deplasmandan bir puan ile ayrıldık. 90. dakikada bile asla vazgeçmeyen, yüreğini ortaya koyarak oynayan bir Denizlispor izledik. Futbolcularımız Denizlispor’a yakışır bir mücadele örneği gösterdi. Şimdi önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu maçtan da puanlar alarak çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.
Salı günü düzenleyecekleri basın toplantısı ile gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacaklarını ifade eden Cinkaya, "Salı günü Başkanımız Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte düzenleyeceğimiz basın toplantısında taraftarlarımızın ve kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara cevap vereceğiz. Sezona dair gelişmeleri, mali tabloları ve takımımızın gelecek planlamalarını konuşacağız. Kamuoyunun merak ettiği tüm soruları bu toplantıda cevaplandıracağız" dedi.

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