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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan taraftara "destek" çağrısı:

15.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yarın oynayacağımız Altınordu maçında taraftarımızın tribündeki yerlerini almalarını istiyoruz. Taraftarların tribünleri doldurması önemli"

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, yarın oynayacakları Altınordu maçında taraftarları tribünlere davet etti.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, kendi evlerinde puan kaybetme lükslerinin olmadığını belirtti.

Artık her puanın altın değerinde olduğunu aktaran Uz, şunları kaydetti:

"Yarın oynayacağımız Altınordu maçında taraftarımızın tribündeki yerlerini almalarını istiyoruz. Taraftarların tribünleri doldurması önemli. Altınordu en büyük rakiplerimizden biri. Eyüpspor ve Adanaspor gibi ligin iki güçlü ekibi karşısında oynadığımız 2 maçtan 2 puanla ayrıldık. Adanaspor deplasmanında takımımızın ortaya koyduğu futbol ve alınan puan bizi sevindirdi. Artık bu maçı unutarak Çarşamba günü oynayacağımız Altınordu maçına odaklandık. Altınordu maçını kazandığımız taktirde hem sıralama hem puan hem de moral olarak daha iyi yerlere geleceğiz."

Hedefe ulaşma noktasında umutlarının arttığını aktaran Uz, telafisi olmayan maçlar oynamaya başladıklarını, bu anlamda teknik heyet ve oyunculara güvendiklerini vurguladı.

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