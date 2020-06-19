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Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması öncesi stadyum dezenfekte edildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu oynanacak Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu oynanacak Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynanacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu’nda dezenfekte çalışması yapıldı. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile şeref tribünü, basın tribünü, basın ve yayın ekiplerinin çalışma salonları, stadyum yönetimi, federasyon yetkililerinin kullanacağı alanlar, futbolcu soyunma odaları, hakem odası, sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin görev yapacağı alanlarda dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmalarında ayrıca yedek kulübeleri, koridorlar ve toplantı salonları da hijyen işlemlerinden geçirildi.
Karşılaşma seyircisiz oynanacak
Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması 20 Haziran 2020 akşam saat 21.00’de başlayacak. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maç korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

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