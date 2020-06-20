Denizlispor - Beşiktaş maçında isyan ettiren olay!

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarına havai fişek gösterisi damga vurdu.
Stat dışında santra düdüğü öncesi başlayan havai fişek gösterisi uzun süre devam etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında da devam eden havai fişek gösterisi, futbolcuları, teknik heyetleri ve hakemleri ciddi şekilde rahatsız etti. Hakem Mete Kalkavan, havai fişeklerin oluşturduğu yoğun ses dolayısıyla karşılaşmayı durdurdu.
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Sergen Yalçın da "Bu nedir ya!" diyerek duruma tepki gösterdi.Havai fişek gösterisinin sona ermesinin ardından Mete Kalkavan karşılaşmayı yeniden başlattı.
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