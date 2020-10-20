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Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.10.2020 20:32 | Son Güncelleme

Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda yeşil siyahlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması, diğer oyuncular taktiksel çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman çift kale maçla tamamlandı.

Kulüp Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek galibiyet özlemini sonlandırdıklarını söyledi.

Cinkaya, yaptığı açıklamada lige kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak zor zamanlar geçirdik. Yeni bir takım olmanın verdiği dezavantajı yaşadık. Ama artık bunlar geride kaldı. Yönetim olarak futbolcularımız ile özel olarak ilgilendik. Bugün kötü bir dönemi güzel bir oyunla kapattığımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanarak, kendi evimizde bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Daha çok çalışarak bu takımı en iyi seviyeye getireceğiz."

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