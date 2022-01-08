Denizlispor değil Barcelona! Yan bakanı yakıyorlar... 3-0'dan 4-3 kazandılar

Tüm Türkiye'nin Galatasaray'ı penaltı atışlarında elemesiyle konuştuğu Denizlispor performansının şans eseri olmadığını kanıtlamaya devam diyor. Normal süresi 3-3 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 6-5 kazanarak Galatasaray'ı kupa'da saf dışı bırakan Ege temsilcisi yine unutulması zor bir mücadeleyi kazandı.

15 KİŞİ POZİTİFTİ

Denizlispor'da 8 futbolcunun da dahil olduğu 15 isimde koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Bandırmaspor maçı öncesi 8 eksikle sahaya çıkan Denizlispor yine bir mucize peşindeydi.

İKİNCİ YARI 4 GOL ATTILAR

8 eksikle Bandırmaspor deplasmanına giden Denizlispor ilk yarıyı 3-0 geride kapattı. Devre arası adeta Barcelona'ya dönüşen Denizlispor bulduğu peş peşe gollerle maçı 4-3 kazanmayı bildi. Denizlispor'un bu galibiyeti sosyal medyada yine gündem oldu.



