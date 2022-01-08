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Denizlispor değil Barcelona! Yan bakanı yakıyorlar... 3-0'dan 4-3 kazandılar

08.01.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltı atışlarında yenerek büyük bir sürprize imza atan Denizlispor'un çıkışı devam ediyor. 1. Lig'de karşılaştığı Bandırmaspor maçına 8 eksikle çıkan Ege ekibi rakibine acımadı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Denizlispor, ikinci yarı adeta Barcelona'ya dönüştü... Rakibinin kalesine 4 gol birden atan Denizlispor karşılaşmayı 4-3 kazanarak yükselişini sürdürdü.

Denizlispor değil Barcelona! Yan bakanı yakıyorlar... 3-0'dan 4-3 kazandılar

Tüm Türkiye'nin Galatasaray'ı penaltı atışlarında elemesiyle konuştuğu Denizlispor performansının şans eseri olmadığını kanıtlamaya devam diyor. Normal süresi 3-3 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 6-5 kazanarak Galatasaray'ı kupa'da saf dışı bırakan Ege temsilcisi yine unutulması zor bir mücadeleyi kazandı.

15 KİŞİ POZİTİFTİ

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Denizlispor'da 8 futbolcunun da dahil olduğu 15 isimde koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Bandırmaspor maçı öncesi 8 eksikle sahaya çıkan Denizlispor yine bir mucize peşindeydi.

İKİNCİ YARI 4 GOL ATTILAR

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8 eksikle Bandırmaspor deplasmanına giden Denizlispor ilk yarıyı 3-0 geride kapattı. Devre arası adeta Barcelona'ya dönüşen Denizlispor bulduğu peş peşe gollerle maçı 4-3 kazanmayı bildi. Denizlispor'un bu galibiyeti sosyal medyada yine gündem oldu.


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Denizlispor
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