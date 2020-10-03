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Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.10.2020 11:29 | Son Güncelleme

Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 19 yaşındaki stoperler Emirhan Kaşcıoğlu ile Burak Gümüştaş'ı profesyonel yaptı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan yardımcısı Tolga Erdey, altyapılardaki futbolculara çok önem verdiklerini ve geleceğe yönelik planlarının en başında gençlerin geldiğini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi çocuklarını kazanmaya devam edeceklerini belirten Erdey, "Hem çocuklarımızın hem de kulübümüzün önünü açmayı ve öz kaynaklarımızla büyümeyi sürdüreceğiz. Genç oyuncularımızla 3 yıllık sözleşme imzaladık. Onları tebrik ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

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