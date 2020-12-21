Denizlispor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında kendi evinde ağırladığı Alanyaspor’u 1-0 mağlup etmesinin ardından 14. hafta da karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan yeşil siyahlı ekip ara vermeden hazırlıklara başladı. Bugün, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde saat 11.00’de Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Murawski BB Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek

Sakatlıkları devam eden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak özel çalışmalar gerçekleştirdi. Tedavisi sona eren Mathieu Dossevi ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Radoslaw Murawski, BB Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yeşil siyahlı ekip, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği son antrenmanın ardından havayolu ile Erzurum’a giderek konaklayacağı otelde kamp gerçekleştirecek.

