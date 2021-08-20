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Denizlispor, eski oyuncusu Ogenyi Onazi'yi transfer etti

20.08.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor, eski oyuncusu Ogenyi Onazi'yi transfer etti

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski oyuncusu Ogenyi Onazi ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Zalgiris Vilnius forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan Nijeryalı futbolcu, 2019-2020'nin devre arasında Trabzonspor'dan geldiği Denizlispor'da sezon sonuna kadar forma giymişti.

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