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Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti

08.09.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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