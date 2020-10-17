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Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün sabah gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün sabah gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesinde ise Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin’in doğum günü yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ile birlikte kutlandı.
Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesislerinde bugün sabah gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin’in doğum günü yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli tarafından antrenman öncesi kutlandı. Tebrikleri kabul eden Başkan Çetin, futbolcu ve teknik heyete başarı dileklerinde bulunarak, "Gençlerbirliği maçı galibiyeti benim için en anlamlı hediye olacaktır. Sizlere çok güveniyorum. Pazartesi günü galip geleceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“Sahada terimizin son damlasına kadar savaşacağız”
Takım adına konuşma yapan Hugo Rodallega ve Mustafa Yumlu ise Başkan Ali Çetin’e 3 puan sözü vererek, “Sahada terimizin son damlasına kadar savaşacağız, galibiyet için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza söz veriyoruz" diye konuştular. Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Başkan Ali Çetin, hazırlanan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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