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Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.10.2020 20:35 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, hazırlık maçında F.T.

Yukatel Denizlispor, hazırlık maçında F.T. Antalyaspor’a konuk oldu. Yeşil siyahlı takım 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Yukatel Denizlispor, milli maçlar sebebiyle ara verilen Süper Lig’de karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bugün F.T. Antalyaspor’a konuk olan Denizlispor hazırlık maçında karşılaştı. Regnum Carya Sahası’nda oynanan karşılaşmaya yeşil siyahlılar, Costel Pantilimon, Tiago Lopes, Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Özgür Çek, Hugo Rodallega, Angelo Sagal onbiriyle çıktı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 86. dakikasında horozlar Muris Mesanovic’in golüyle 1-0 öne geçti. 88. dakikada Antalyaspor Adis Jahovic’le beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Yukatel Denizlispor yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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