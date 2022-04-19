Denizlispor-İstanbulspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-3 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, sergilenen mücadelenin ve alının sonucun kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, tüm oyuncularını kutladı.

Ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biriyle karşılaştıklarını anlatan Bakkal, "Tabii gelgitli bir maç oldu. Keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Açıkçası berabere kalsak üzülürdüm. Soyunma odasında, ikinci devrede gol atacağımızı söyledim. Çünkü takım o enerjiyi veriyordu. Sonra birkaç oyuncu değişikliği yaptık. Lopes'in golüyle takım hayata döndü. Sonra attığımız dördüncü gol jeneriklikti." dedi.

Son 2 haftada 6 puan aldıklarını hatırlatan Bakkal, "Şimdi bu noktanın kıymetini bilip, ona göre hazırlanıp, bundan sonraki maçlara çıkacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Tuzlaspor maçında dolu tribünlere bu golleri hediye edemedik ama şimdi tüm taraftarlara hediye ediyoruz. Hem güzel oyun hem de alınan galibiyet büyük bir moral kaynağı oldu. Bundan sonra Denizlispor'da işler daha iyi olacaktır."

- Dalgıç: "Önümüzde bundan sonra daha önemli maçlar var"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, iki takım için de önemli olan bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Bugün sadece 3 puan kaybettiklerini anlatan Dalgıç, "Biz play-off içinde kalacağımızı biliyoruz. Önümüzde bundan sonra daha önemli maçlar var. Bu maçı bir kayıp olarak görmüyoruz. Yani oyunu kaybetmiş değiliz, sadece burada 3 puan bıraktık. Denizlispor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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