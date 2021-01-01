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Denizlispor kafilesi Sivasspor maçı için yola çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.01.2021 16:44 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 16.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 16. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını 2021 yılının ilk gününde sabah saatlerinde yaptığı antrenman çalışmaları ile tamamladı.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 16. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenman ile tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak idaresinde gerçekleştirilen çalışma, dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri devam eden oyuncular fizyoterapistler eşliğinde çalıştı
Tedavileri devam eden Neven Subotic, Sakıb Aytaç, Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ederken, Cenk Gönen takımla birlikte çalışmalara başladı. Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.

Denizlispor, Sivasspor maç kafilesi açıklandı
Yukatel Denizlispor’un DG Sivasspor maçı kafilesi şu şekilde; “Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Abdülkadir Sünger, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Mert Sarıkuş, Eren Kıryolcu, Angelo Sagal, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic” açıklandı.

Denizlispor, Sivasspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
Yeşil-siyahlı kafile, DG Sivasspor maçı için bugün saat 16.00’da özel uçakla Sivas’a giderek konaklayacakları otelde kampa girecek. 2 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 13.30’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak DG Sivasspor - Yukatel Denizlispor maçını Erkan Özdamar yönetecek.

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