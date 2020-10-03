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Denizlispor, Konyaspor maçına hazır

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Denizlispor, Konyaspor maçına hazır

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda, yeşil-siyahlı futbolcular taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan Hadi Sacko yarın forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı ekipte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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