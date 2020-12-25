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Denizlispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.12.2020 15:45 | Son Güncelleme

Denizlispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışmalar yaptı.

Sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ederken, dün yapılan kontrollerin ardından kasık adalesinde küçük çaplı yırtık tespit edilen kaleci Cenk Gönen ise antrenmana katılmadı. Tecrübeli kalecinin sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Yukatel Denizlispor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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