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Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

23.08.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yukatel Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalandığı bildirilen paylaşımda, "Muğdat Çelik'e 'hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerini yer verildi.

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