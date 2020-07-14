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Denizlispor taraftarları galibiyetin ardından stat önünde 3 puanı kutladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.07.2020 01:04 | Son Güncelleme

Denizlispor’un galibiyet hasretinin sona ermesiyle taraftarlar stat önüne gelerek 5 haftanın sonunda gelen 3 puanı doyasıya kutladı.

Denizlispor’un galibiyet hasretinin sona ermesiyle taraftarlar stat önüne gelerek 5 haftanın sonunda gelen 3 puanı doyasıya kutladı. Men cezası alan Ali Çetin ve Teknik Direktör Levent Kartop, taraftarların yanına gelerek selamladı.
Süper Lig’in 32. Haftasından Denizlispor, şampiyonluk yarışının favorilerinden Trabzonspor’u Hadi Sacko ve Oscar Estupinan’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. pandemi sebebiyle ara verilen sezonun tekrar başlamasının ardından yeşil siyahlı ekip 3 puana hasret kaldı. 5 haftanın sonunda sadece deplasmanda 1 puan alabilen Denizlispor, ligde kalma mücadelesine devam ediyor. Şampiyonluk için var gücüyle mücadele eden Karadeniz ekibinden 3 puanı alan yeşil siyahlı ekibin taraftarları stat önüne geldi. korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan müsabakada maçın bitimine dakikalar kala taraftarlar bir bir takımı karşılamaya geldi. bir yandan meşaleler yanarken bir yandan da tezahüratlar atıldı. 14 günlük men cezası alan Başkan Ali Çetin ve Levent Kartop taraftar ile buluştu.

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