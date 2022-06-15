Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal ile devam edecek

İZMİR (AA) - Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, teknik direktör Mesut Bakkal’la yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirterek, Bakkal'ın takımın başında kaldığını belirtti.

Uz, yaptığı yazılı açıklamada, sezon bittikten sonra teknik direktör Bakkal'la sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

Bakkal'ın sezon biter bitmez kadronun korunması konusunda açıklama yaptığını hatırlatan Uz, şunları kaydetti:

"Bizim de ilk hedefimiz buydu. Temaslarımızın büyük bölümünde hep bu konu üzerinde çalıştık. Mesut hocamız Denizlispor'a olan bağlılığını bir kez daha göstererek, hiçbir maddi konuya değinmeden kulübe hizmet etmeye hazır olduğunu söyledi. Hocamız bir kez daha Denizlispor’a olan sevgisini ortaya koydu. Görüşmelerimizde maddi konulara neredeyse hiç değinmedik. Kulübün menfaatleri çerçevesinde karşılıklı olarak neler yapabileceğimiz konuşuldu. Ortak hedef Denizlispor'un başarısı olunca diğer konular hep arka planda kaldı ve hocamız takımın başında kaldı. Kendisine gösterdiği fedakarlık, bizimle çalışma isteği ve güveni ile kulübe olan bağlılığından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede imzaları atarak işin resmi prosedürünü de halledeceğiz. Aldığımız kararın herkes için hayırlı olmasını diliyorum."

