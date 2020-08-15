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Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile sözleşme imzaladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.08.2020 14:35 | Son Güncelleme

Prosinecki: "Tecrübelerime bakılırsa Denizlispor'u çok iyi yere götüreceğiz"

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, anlaşmayla yeni bir döneme adım attıklarını belirtti.

Çetin, "Artık acemilik dönemi bitti. İnşallah biraz daha tecrübe kazanarak bu yılı stressiz ve sıkıntısız, hayal ettiğimiz yerlerde bitirmek için mücadelemiz devam edecek. Dünyaya yüz yılda bir gelen bela, şehrimizi ve kulübümüzü de etkiledi. Çok şükür şehre stres yaşatsak da ligde alnımızın akıyla kalmasını bildik." dedi.

Hocanın, futbol ve teknik direktörlük hayatında kendisini kanıtlayarak çok iyi yerlere geldiğini ifade eden Çetin, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar mücadeleyle iyi bir yere gelmiş sayın hocamla da 2020-2021 sezonunu Allah nasip ederse devam etmeyi düşünüyoruz. Bizi tercih etmesiyle birlikte birçok başarıya imza atacağımıza hiç şüphemiz yok. İnşallah yeni sezonda kente ve taraftarlarımıza iyi bir futbol izleteceğimizi düşünüyoruz."

- "Bizim yerimiz daha yukarılar"

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ise Denizlispor'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Denizlispor'un kendisini tercih ettiği için teşekkür ettiğini dile getiren Prosinecki, "Yaptığım araştırmalara göre takım ve oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeyle çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Beraber çok iyi ve güzel bir sezon yaşayacağımıza inanıyorum. Daha çok takım olacak ve çok maç yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'de daha önce çalıştığına işaret eden Prosinecki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizlispor'un layık olduğu yer zaten daha yukarısı. Türkiye ligi hakkında tecrübelerim var. Tecrübelerime bakılırsa Denizlispor'u çok iyi yere götüreceğiz. Yarın sabahtan itibaren çalışmaya başlayacağız. İyi oyuncular geliyor. Bizler de gece gündüz çalışıp en kısa zamanda sezona hazır olacağız. Çünkü çok da zamanımız yok. Ben de takımla ilgili çalışmalara bugün başlıyorum. Bizim yerimiz daha yukarılar. Ve bunu başaracağız. Ben buna inanarak geldim."

Transfer konusunda sportif direktörle görüşeceklerini ve doğru oyuncuların takıma dahil edilmesi noktasında karar vereceklerini aktaran Prosinecki, altyapıdan gelen oyunculara şans vermek istediğini, genç oyuncuları sevdiğini sözlerine ekledi.

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