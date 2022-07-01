YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal, yeni sezon için taraftarlardan destek istedi

Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal, yeni sezon için taraftarlardan destek istedi

01.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal, yeni sezon için taraftarlardan destek istedi

Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal, yeni sezon için taraftarlardan destek istedi

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın başarısında büyük katkısı olan taraftarın yeni sezonda da desteğini istedi.

Bakkal, yaptığı yazılı açıklamada, sezon öncesi çalışmalara devam ettiklerini ve lige iyi başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Son 15 maçta 30 puan toplayarak geçen sezonu istedikleri gibi tamamladıklarını vurgulayan Bakkal, "Kulübün mali yapısı ortada. Gerçekler neyse, hedeflerimiz ve çalışmalarımız da aynı oranda gerçekçi olmak zorunda. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Sezonun bitimiyle birlikte yönetim kurulumuz elinden geleni yaparak geçen sezon futbolcu alacaklarını ödedi ve kadromuzu neredeyse tamamen korudu." ifadelerini kullandı.

Bakkal, altyapıdan takıma takviyeler yaptıklarına dikkati çekerek, günde çift idmanla hazırlık yaptıklarını vurguladı.

Oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğuna işaret eden Bakkal, hazırlık maçlarıyla fizik kondisyon ve teknik taktik çalışmalarını geliştireceklerini, eksiklerini gidereceklerini dile getirdi.

Sürekli kendilerine destek veren taraftarları yeni sezonda da yanlarında görmekten mutluluk duyacağının altını çizen Bakkal, şunları kaydetti:

"Geride kalan sezonun son 15 maçlık periyodunda ortaya koyduğumuz mücadele ve elde ettiğimiz başarıda taraftarlarımızın büyük katkısı oldu. Onlar bana hep güvendi ve her şartta destek oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı desteği sürdüreceklerinden zerre şüphem yok. Kulübümüz kombine biletleri satışa çıkardı. Taraftarlarımızın mümkünse kombine bilet, değilse de maç maç biletlerini alarak tribünleri doldurmalarını ve desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Saha içi başarı, sadece saha içindeki mücadeleyle kazanılmaz. Yönetiminden teknik heyetine, futbolcusundan taraftarına, kulüp çalışanlarından basınına kadar tüm paydaşlar birlik beraberlik içinde olduğunda, inanıyorum ki daha güzel başarılara imza atacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay Başkanı Akarca, Denizli Bölgesel İçtihat Forumu'na katıldı:Yargıtay Başkanı Akarca, Denizli Bölgesel İçtihat Forumu'na katıldı:
Ankara'daki sağanak nedeniyle bir kişi öldü, kayıp bir kişi ise aranıyorAnkara'daki sağanak nedeniyle bir kişi öldü, kayıp bir kişi ise aranıyor
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor futbol idman yeni sezon

Denizli Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:38
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.