YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "sabır ve zaman" istedi

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "sabır ve zaman" istedi

25.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "sabır ve zaman" istedi

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "sabır ve zaman" istedi

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ilk iki haftasından 1 puan çıkarabilen Altaş Denizlispor'un teknik direktör Mesut Bakkal, eksikleri giderdikçe daha iyi bir takım olacaklarını belirtti.

Mesut Bakkal, yaptığı yazılı açıklamada, sakatlıkları nedeniyle Ömer Şişmanoğlu, Djedje, Erdal Akdari ve Özer Özdemir'i pazartesi günü oynanan ve 0-0 sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında oynatamadıklarını hatırlattı.

Karşılaşmada görev alan futbolcuların oyun anlayışına sadık kalarak ellerinden geleni yaptığını kaydeden Bakkal, "Maç kazanılır, kaybedilir, önemli olan, antrenmanlarda yaptıklarımızın sahaya yansıması ve oyun disiplininden kesinlikle taviz verilmemesi. Bunu başardığımız zaman sonuç da gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sergilenen mücadele ve oynama arzusundan memnun olduğunu ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:

"Eksiklerimizi giderdikçe ve sakat oyuncularımız iyileşerek takıma katıldıkça daha iyi olacağız. Sabır ve zaman en iyi silahımız olmalı. Eğer sahada 11 kişiyle yer alıyorsak, isimlerin değil verilmesi gereken mücadelenin önemi var. Oyuncularımıza bunları da anlatıyorum. Bu takımın soyunma odasına girip, bu formayı giyecek duruma gelen her oyuncu, sahada bu takımı başarıya götürecek ekibin bir parçası da olmuştur. 2 aydır çok çalışıyor ve her konuda kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Ligde kolay rakip de kolay maç da yok. Sonuç elbette önemli ama bizi sonuca götürecek doğruları yapmak daha da önemli."

Bakkal, bu hafta Manisa FK karşısında kendilerine yakışan mücadeleyi ortaya koyacaklarına inandığını da ifade etti.

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal,

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de gömülü bulunan cesede ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandıDenizli'de gömülü bulunan cesede ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı
Denizli'de yolcu otobüsü devrildiDenizli'de yolcu otobüsü devrildi
DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kaska'dan MilyonFest Fethiye açıklaması:DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kaska'dan MilyonFest Fethiye açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Manisa FK hazırlık mac

Denizli Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:21
Öğle
13:11
İkindi
16:52
Akşam
19:50
Yatsı
21:11
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.