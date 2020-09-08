Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "1-2 pozisyonda daha arayışımız devam ediyor"

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, 1-2 poziyon için transfer çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Prosinecki, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lig için hazır olduklarını, yeni oyuncuların adaptasyon sürecinin devam ettiğini ancak onların da çok iyi çalıştığını söyledi.

İlk hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacaklarını kaydeden Prosinecki, "Geçen yıl iyi bir sezon geçiren Göztepe takımı var ve bu yıl birkaç futbolcusu gitti, yeni gelen futbolcuları var. Onlar da aslında baktığınızda belirli bir sistemle oynayan bir takım. Biz de iyi hazırlandık. Zor bir maç olacak, kolay olmayacağını biz de biliyoruz ama iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Prosinecki, geçen seneden iyi bir kadrolarının olduğunu, buna Mesanovic, Bakalorz, Sagal gibi oyuncuları eklediklerini belirterek, "Kaliteleri ile kadromuza güç katacak futbolcular. Biz aslında genel olarak baktığımızda 1-2 pozisyonda daha arayışımız devam ediyor. Ama şu andaki kadro kaliteden çok memnunum. Takımın çok kaliteli olduğundan ve çok iyi bir sezon geçireceğimizden eminim." diye konuştu.