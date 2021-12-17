Denizlispor, transfer yasağının kalkması için alacaklı futbolcularla görüşecek

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, transfer yasağının kaldırılması için kulüpten alacağı bulunan eski futbolcularla görüşme yapılacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'den düştükten sonra kayyum atanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Denizlispor'un zor şartlara rağmen ligde iyi bir performans ortaya koyduğu belirtildi.

Devre arasında transfer yaparak takımı güçlendirme planının mevcut şartlarda neredeyse imkansız olduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda 3 yabancı ve 4 yerli oyuncu, transfer yasağı getirmiştir. Bu 7 oyuncunun getirdiği transfer yasağı rakamı 43 milyon 650 liradır. Transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak 2022 tarihine kadar 15 yabancının daha yasak listesine gireceğinin bilgisini aldık. Bunlarla birlikte transfer yasağının kaldırılması için gerekli olan miktar, bugünkü döviz kuru ile 118 milyon lirayı geçmektedir. Mevcut şartlarda ve döviz kurunun sürekli arttığı böyle bir ortamda bu parayı bulup ödememiz asla mümkün değildir."

Transfer yasağının kaldırılamamasından en fazla bu yasağı getiren oyuncuların zarar göreceğinin savunulduğu açıklamada, kadronun güçlenmesi halinde gelecek sportif başarının kulübü ekonomik olarak da güçlendireceğine işaret edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Denizlispor Yönetim Kurulu olarak transfer tahtasını açabilmek için bu oyuncu kardeşlerimizle tek tek görüşecek ve transfer yasağının kaldırılması için kendilerinden talepte bulunacağız. Kendilerinin de hem alacaklarını tahsil edebilme hem de formasını terlettikleri bu kulübün darboğazdan çıkması için gereken fedakârlığı yapacaklarına inanıyoruz. Hepsinin emeklerine, alacaklarına saygımız sonsuz ancak kulübümüzün de içinde bulunduğu durum ortadadır. Herkesin anlayışına sığınıyoruz."

Altaş Denizlispor'un, takımdan ayrılan toplam 18 yabancı futbolcu, menajer ve futbol kulübüne toplam 6 milyon avro ve 167 bin dolar, 4 yerli oyuncuya ise 5 milyon 974 bin lira borcunun olduğu belirtildi.



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