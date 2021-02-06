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Denizlispor ve Antalyaspor maç saatini beklemeye başladı

06.02.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 24.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 24. haftada kendi evinde oynayacağı FT Antalyaspor, maçının hazırlıklarını tamamladı. Denizlispor’da Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek. Karşılaşmayı orta hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 24. hafta karşılaşmasında FT Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6’ya 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman tam saha taktik çalışması ile sona erdi.

Recep Niyaz, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek
Tedavileri devam eden Hadi Sacko, Özgür Çek ve Veton Tusha takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan kontroller sonucu kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilen Recep Niyaz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen yeşil siyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.

Denizlispor ve Antalyaspor maç saatini beklemeye başladı
Yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleşen son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan, Antalyaspor ise konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Yukatel Denizlispor ile FT Antalyaspor arasında yarın saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Zorbay Küçük olacak.

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