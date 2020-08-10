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Denizlispor yeni genç yeteneklerini yetiştiriyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Denizlispor Kulübü tarafından her yıl açılan futbol okulları, bu sene de kapılarını açtı.Geleceğin futbolcularının yetiştirilmesi amacıyla açılan Denizlispor Futbol Okulları kayıtları başladı.

Denizlispor yeni genç yeteneklerini yetiştiriyor

Denizlispor Kulübü tarafından her yıl açılan futbol okulları, bu sene de kapılarını açtı.
Geleceğin futbolcularının yetiştirilmesi amacıyla açılan Denizlispor Futbol Okulları kayıtları başladı. Bu yıl 2007-2014 doğumlu çocukların başvurabilecekleri futbol okulları kayıtları Doğan Demircioğlu Sahasında devam ederken, kurs 17 Ağustos tarihinde başlayacak.
Çocukların küçük yaşlarda sporla tanışması ve profesyonel hocalar tarafından eğitilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Denizlispor Altyapı Koordinatörü İbrahim Gonca; “Denizlispor Kulübü olarak yeni sezon kurslarımız 17 Ağustos’ta başlayacak kayıtlarımız Doğan Demircioğlu Sahasında devam ediyor. 2007-2014 Doğumlu çocuklarımızı kurslara bekliyoruz” dedi.

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