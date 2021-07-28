Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarına antrenör Veli Acar yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti. Yeşil-siyahlı ekip, çift antrenmanla kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Denizlispor, 7 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.



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