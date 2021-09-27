Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'un teknik sorumlusu Bulut Turhan, evlerinde kazanmaları gereken maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Turhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor geçeceğinin bilinciyle sahaya çıktıklarını belirtti.

Her iki takımın da mücadeleci ekipler olduğunu dile getiren Turhan, şunları söyledi:

"İlk yarıda öne geçmemize rağmen basit gol yiyerek ikinci yarıya 1-1 başladık. Penaltı sonrası 2-1 mağlup duruma düştük. Sonrasında maçı bırakmadık, mücadele ettik, beraberliği yakaladık. Fakat sonuç olarak Samsunspor tekrar golü buldu ve mağlup olarak sahadan ayrıldık. Denizlispor takımı olarak kötü oynamadık. İyi bir oyun sergiledik. İleriki maçlarımızda bu oyunumuzu geliştireceğiz, daha da iyi oynamaya çalışacağız. Bu ligde her takım birbirini yenecek durumda. Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı ve kaybettik. Üzgünüz ama telafisi vardır. Deplasmanda galibiyetle bu açığımızı kapatabiliriz."

Ligin yeni başladığını ifade eden Turhan, "Daha çok maçımız var. İleriye bakacağı,z Boluspor maçına yöneleceğiz. Boluspor maçında iyi bir sonuç bekliyoruz. Milli maç arasını değerlendirdikten sonra daha iyi bir takım olarak geri döneceğiz." açıklamasında bulundu.

- Altıparmak: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtip, tüm futbolcularını kutladı.

Oyuncularına çok zor bir maç olacağını söylediğini dile getiren Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Maça iyi başladık. Denizlispor belki ilk atağında golü buldu. Golü yememize rağmen oyun üstünlüğünü tekrar ele aldık. İlk yarının büyük bölümünü üstün oynadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek belki maçı çok daha önce koparabilirdik. Devre arasında oyuncularımıza neler yapmamız gerektiğini anlattık ve ikinci yarı başında bulduğumuz golle beraberliği yakaladıktan sonra yavaş yavaş oyun üstünlüğünü ele aldık. İkinci golü bulduktan sonra rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ama bizim gibi takımların yememesi gereken çok talihsiz bir gol yedik. 2-2'den sonra tekrar 3-2'yi yakalayıp, skoru koruyup, üç puanı aldığımız için bütün oyuncularımı kutluyorum."

Altıparmak, amaçlarının tüm maçlarını kazanmak olduğunu vurgulayarak "Tüm takımlar birbirini yenebilir seviyede. Artık lig yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Bu nedenle takımların hem oyunlarını hem de hedefleri doğrultusunda nereye gideceğini yavaş yavaş göreceğiz. Bizim de hedefimiz şampiyonluk ve üst lige çıkmak. Onun için içeride dışarıda kimle oynarsak oynayalım amacımız hep galip gelmekti. Bugün bunu başardık. İki haftadır taraftarlarımızı üzüyorduk, bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Şimdi her şeyimizle pazar günü oynayacağımız Ümraniyespor maçına hazırlanacağız. Milli araya da iyi bir şekilde girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

