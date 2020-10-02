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Denizlispor’a taze kan

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

Yuketel Denizlispor, 5 yılıdır altyapıda forma giyen 19 yaşındaki Mert Sarıkuş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.Altyapıdaki oyuncuları Türk futboluna kazandırılması için yoğun çaba harcayan yeşil siyahlılar, 5 yıldır altyapıda forma giyen 19 yaşındaki Mert Sarıkuş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Yuketel Denizlispor, 5 yılıdır altyapıda forma giyen 19 yaşındaki Mert Sarıkuş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Altyapıdaki oyuncuları Türk futboluna kazandırılması için yoğun çaba harcayan yeşil siyahlılar, 5 yıldır altyapıda forma giyen 19 yaşındaki Mert Sarıkuş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Denizlispor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Erdey, “Altyapılardaki çocuklarımızın önce kulübümüz sonra da Türk futboluna kazandırılması için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Kulüplerimizin ayakta kalabilmesi kendi çocuklarına sahip çıkmasıyla mümkün. Bu bilinçle artık alt yapılara daha fazla önem vermeye başladık. 5 yıldır kulübümüzün altyapısında forma giyen Mert Sarıkuş’u profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek. Hayırlı olsun” dedi.
Denizlispor’da profesyonel olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Mert Sarıkuş ise, kendisine güvenenleri mahcup etmemek için çok çalışacağını söyledi.

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