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Denizlispor’da Beşiktaş maçı öncesi korona virüs testleri negatif

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.06.2020 14:55 | Son Güncelleme

Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasından önce dördüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.Denizlispor’dan yapılan resmi açıklamada, Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Denizlispor’da Beşiktaş maçı öncesi korona virüs testleri negatif

Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasından önce dördüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Denizlispor’dan yapılan resmi açıklamada, Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor’da Beşiktaş maçı öncesi korona virüs testleri negatif

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