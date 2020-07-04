YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor’da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Denizlispor’da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.07.2020 15:17 | Son Güncelleme

Denizlispor, Teknik Direktör Bülent Uygun’un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.

Denizlispor’da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Denizlispor, Teknik Direktör Bülent Uygun’un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.
Denizlispor, pandemi sonrası oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilmişti.
Denizli ekibi, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’in ardından Bülent Uygun ile yollarını ayırarak 3. teknik direktöre veda etmiş oldu.

Denizlispor’da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Bodrum’da mahalle sakinleri isyan etti

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

Çorum'da "aslan" için yerleştirilen fotokapanlara çakal ve tilkiler takıldı

İnci kefali denetimleri devam ediyor

İnci kefali denetimleri devam ediyor

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Kuşadası, salgın sonrası ilk kez moral buldu

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Seren Serengil Marmaris’ten yat aldı

Denizli Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

Kaçak parfüm satmak isterken yakalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Uzmanlar korona virüs ruh sağlığını etkiliyor

Uzmanlar korona virüs ruh sağlığını etkiliyor

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.