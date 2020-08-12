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Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Yukatel Denizlispor, pandemi sürecinde takımdan ayrılan Adam Stackhowiak’ın ardından kaleci arayışını sürdüyordu.

Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi

Yukatel Denizlispor, tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yukatel Denizlispor, pandemi sürecinde takımdan ayrılan Adam Stackhowiak’ın ardından kaleci arayışını sürdüyordu. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan ve üst üste 3 iç transfer gerçekleştiren Denizlispor, tecrübeli isim ile masaya oturdu. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’un formasını giyen 32 yaşındaki file bekçisi 10 yıl sonra tekrar Denizlispor forması giydi. Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza töreninde 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Cenk Gönen, yeniden Denizlispor’da forma giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Cenk Gönen’in tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağını belirten Sportif Direktör Burak Özsaraç, “Yeni sezon öncesi hem iç hem de dış transferde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Cenk Gönen’in tecrübesiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine yeniden yuvaya hoş geldin diyor, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Öte yandan, tecrübeli eldiven daha önce Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray’ın kale bekçiliği yapmış, daha sonra İspanya takımlarından Malaga’ya transfer olmuştu.

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