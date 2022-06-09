Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, futbolculara ödemeleri en kısa zamanda yapacaklarını bildirdi.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, kadrolarında yer alan oyuncuların alacaklarının kuruşu kuruşuna ödeneceğini ve takımın 25 Haziran'da toplanarak çalışmalara başlayacağını belirtti.

Takımda sözleşmesi sona erenler hariç hiçbir futbolcunun boşa çıkmayacağını kaydeden Uz, "Alacakları için ihtar çeksin veya çekmesin tüm futbolcularımızla tek tek görüştüm. Onlara ödemeler konusunda bilgi verdim. Tüm imkanlarımızı zorlayarak ödemelerimizi sürdürüyoruz. En kısa zamanda mevcut kadromuzdaki futbolcularımızın hepsi alacaklarını tahsil etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

- "İddialara taraftarlar itibar etmesin"

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten Mehmet Uz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Denizlispor Kulübü, her şeyin ve herkesin üstünde. Kimse kendisini bu kulübün üzerinde görerek hareket edemez. Bu kulüp yarım asrı geçen şanlı mazisiyle tüm Denizli'nin ve Denizlisporluyum diyenlerindir. Bu anlayışla görevimizin başındayız. Ne söz verdiysek yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bize verilen destek maddi manevi en büyük gücümüz oldu. Son dönemlerde bazı futbolcuların takımdan ayrılacağı, futbolculara ödeme yapılamadığı gibi ortaya atılan iddialara taraftarların itibar etmemesini istiyorum. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya ve bu kulübü daha güzel günlere taşımaya çalışıyoruz."

