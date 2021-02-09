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Denizlispor’da sportif direktörde istifasını açıkladı

09.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Denizlispor’da sportif direktörde istifasını açıkladı

Süper Lig’de son sıralarda yer alan Yukatel Denizlispor’da istifalar devam ederken bir yenisi daha eklenerek sportif direktörlük görevinde bulunan İhsan Burak Özsaraç, istifa ettiğini açıkladı.Denizlispor Kulübü yönetiminde yeni istifalar gelmeye devam ederken bir yenisi daha eklendi.

Süper Lig’de son sıralarda yer alan Yukatel Denizlispor’da istifalar devam ederken bir yenisi daha eklenerek sportif direktörlük görevinde bulunan İhsan Burak Özsaraç, istifa ettiğini açıkladı.
Denizlispor Kulübü yönetiminde yeni istifalar gelmeye devam ederken bir yenisi daha eklendi. Bugün sabah saatlerinde yönetim kurulunda bulunan Levent Çaputçu, Can Cesur, Ozan Katrancı ve Kaan Şanlıkan’ın da istifa ettiği öğrenilirken, yönetimde bu zamana kadar toplam 8 yönetici istifa etmesi üzerine açıklama yapılacağı beklenirken sportif direktör İhsan Burak Özsaraç istifasını açıkladı.

“Denizlispor’umuz Süper Ligde kalmayı başaracak”
İstifasını açıklayan İhsan Burak Özsaraç, “Yaklaşık 2 yıldır, Yukatel Denizlispor’da sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Denizlispor’umuz Süper Ligde kalmayı başaracak, büyük bir taraftara, futbolcu grubuna ve teknik heyete sahiptir ve mutlaka başaracaktır. Bu yolda, gönülden bağlı olduğum kulübüme sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

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