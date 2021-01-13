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Denizlispor'dan "hatıra bilet" kampanyası

13.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Denizlispor'dan "hatıra bilet" kampanyası

DENİZLİ (AA) - Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlara özel "sezonluk hatıra bilet" uygulaması başlattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle bilet geliri elde edemeyen Yukatel Denizlispor'un, kulübe gelir sağlayabilecek yeni bir projeye imza attığı belirtildi.

Bu kapsamda hafta sonu oynanacak Atakaş Hatayspor maçı öncesi "sezonluk hatıra bilet" kampanyası başlatıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü saat 11.00'de Denizlispor Store mağazasından satışa sunulacak hatıra biletlerin fiyatı 20 lira olarak belirlendi. Yukatel Denizlispor, 10 ve üzeri alım yapan tüm firma ve şahısları sosyal medya adreslerinde yayınlayarak onurlandıracak. Günlük olarak yayınlanacak listede Yukatel Denizlispor'a destek veren taraftarların isimleri yer alacak. Şehir içi, yurt içi ve yurt dışına da teslimat yapılabilecek. Bunun için merkez ilçeler için en az 20 bilet alınması gerekecek. Yurt içi ve yurt dışı için ise en az 50 hatıra bilet alma zorunluluğu getirildi."

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