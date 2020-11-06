YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor’dan Merkezefendi ve Pamukkale Kaymakamlarına ziyaret

Denizlispor’dan Merkezefendi ve Pamukkale Kaymakamlarına ziyaret

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.11.2020 16:48 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu’yu makamlarında ziyaret etti.Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla Pamukkale ve Merkezefendi Kaymakamlarına ziyarette bulundu.

Denizlispor’dan Merkezefendi ve Pamukkale Kaymakamlarına ziyaret

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu’yu makamlarında ziyaret etti.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla Pamukkale ve Merkezefendi Kaymakamlarına ziyarette bulundu. Kulüp faaliyetleri hakkında kaymakamlara bilgiler verilirken her iki ziyarette şehir olarak bütünleşmenin önemine dikkat çekildi. Görevi için elinden geleni yaptığını söyleyen Başkan Çetin, "Denizlispor yönetimin değil, şehrimizindir. Bizler devraldığımız bayrağı layıkıyla taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece bizim çabamız yeterli olmuyor. Tüm şehir dinamiklerinin Denizlispor’a destek olması gerekiyor. Sizlerin desteği sayesinde takımımız önemli yerlere gelecek" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ise Denizlispor’u yakından takip ettiklerini ve ellerinden gelen desteği vermeye çalışacaklarını belirterek, bu hafta sonu oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşısında başarı dileklerinde bulundular.

Denizlispor’dan Merkezefendi ve Pamukkale Kaymakamlarına ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Denizli Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:27
Öğle
12:52
İkindi
15:42
Akşam
18:07
Yatsı
19:25

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Berkeren Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Denizlispor, Beşiktaş maçı için biletler yarın satışa çıkıyor
Denizlispor, Beşiktaş maçı için biletler yarın satışa çıkıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Dev horoz heykeli Azerbaycan’ın renklerine büründü
Dev horoz heykeli Azerbaycan’ın renklerine büründü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.