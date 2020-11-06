Denizlispor’dan Merkezefendi ve Pamukkale Kaymakamlarına ziyaret

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu’yu makamlarında ziyaret etti.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla Pamukkale ve Merkezefendi Kaymakamlarına ziyarette bulundu. Kulüp faaliyetleri hakkında kaymakamlara bilgiler verilirken her iki ziyarette şehir olarak bütünleşmenin önemine dikkat çekildi. Görevi için elinden geleni yaptığını söyleyen Başkan Çetin, "Denizlispor yönetimin değil, şehrimizindir. Bizler devraldığımız bayrağı layıkıyla taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece bizim çabamız yeterli olmuyor. Tüm şehir dinamiklerinin Denizlispor’a destek olması gerekiyor. Sizlerin desteği sayesinde takımımız önemli yerlere gelecek" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ise Denizlispor’u yakından takip ettiklerini ve ellerinden gelen desteği vermeye çalışacaklarını belirterek, bu hafta sonu oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşısında başarı dileklerinde bulundular.



