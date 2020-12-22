Denizlispor'dan Özkan Sümer için taziye mesajı

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde 1985-1986 sezonunda teknik direktör olarak görev alan Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Türk futbolunun değerli ismi Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

- Vali Atik'ten "Usta'ya saygı" mesajı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de Twitter hesabından Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Atik, mesajında "Trabzonspor pınarını, koca bir okyanusa döndürenlerden, modern futbolun Türkiye'deki temsilcisi, TÜFAD'ın Onursal Başkanı, UEFA'nın saygın ismi, futbol filozofu Özkan Sümer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Türk ve Trabzon futbolunun efsane ismi, Usta'ya saygılarımızla." ifadelerini kullandı.

