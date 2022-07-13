Denizlispor'un Burdur kampı 15 Temmuz'da başlıyor

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un Burdur kampı, 15 Temmuz'da başlayacak.
Teknik direktör Mesut Bakkal, yaptığı yazılı açıklamada, 10 gün sürecek kampta teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra mental olarak da takımı lige hazırlamayı istediklerini belirtti.
Teknik direktörlük hayatı boyunca disiplinden hiçbir zaman taviz vermediğini aktaran Bakkal, şunları kaydetti:
"Ne iş yaparsak yapalım, başarılı olmak için rehavete kapılmadan çok çalışmamız gerekiyor. Sezon hazırlıklarına başladığımız saatten itibaren tesislerde yatıp kalkıyoruz. Verilen bu emeklerin heba olmaması lazım. Belirlediğimiz plan ve program dahilinde sezon öncesi kampımızı kazasız belasız tamamlayarak lige hazır hale gelmek istiyoruz."
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