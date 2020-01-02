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  4. Denizlispor'un tesisleri yenilendi

Denizlispor'un tesisleri yenilendi

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetin: "Tesislerin dış cephe ve iç bölümleri tamamen boyandı. Tesislerin daha verimli kullanılabilmesi için iç bölümlerde her santimetreyi değerlendirdik. Antrenman sahasının kenarına şok havuzu yapıldı. Bunun yanı sıra fitness salonu yapıldı ve yeni bisikletler alındı"

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un kulüp yönetim kurulu başkanı Ali Çetin, tesislerde yenileme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, bir kulübün sadece sportif ve mali konulardaki başarısının yeterli olmadığı düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükseldikten sonra Denizli Atatürk Stadı'nda hummalı bir çalışma başlattıklarını anımsatan Çetin, "Sahanın zemininden tribünlere kadar büyük bir tadilat ve çalışma yaptık. Gece gündüz, hafta sonu bayram demeden 47 gün gibi rekor sayılabilecek bir sürede stadımızdaki çalışmaları tamamladık ve hizmete soktuk. Bu çalışmaları yaparken başta Denizli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve özel sektörden büyük destek aldık. Emeği geçen, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çetin, bir yandan da Haluk Ulusoy Tesisleri'nin eksiklerinin giderilmesi ve daha nezih ortama kavuşması için kolları sıvadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tesislerin dış cephe ve iç bölümleri tamamen boyandı. Banyolardan tuvaletlere kadar her yer yenilendi. Tesislerin daha verimli kullanılabilmesi için iç bölümlerde her santimetreyi değerlendirdik. Daha önce adeta çöplük haline gelen bölümler artık futbolcularımızın çalışma alanları haline geldi. Sadece görüntüsü olan ön süs havuzu ve yüzme havuzu tamamlandı. Antrenman sahasının kenarına şok havuzu yapıldı. Bunun yanı sıra fitness salonu yapıldı ve yeni bisikletler alındı."

Kulüp çalışanlarının yanı sıra iş adamlarından sivil toplum örgütlerine emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Ali Çetin, tesislere çakılan her çivinin kulübün geleceğine yapılan yatırım olduğunu ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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