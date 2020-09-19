YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor’un yeni transferi Subotic sağlık kontrolünden geçti

Denizlispor’un yeni transferi Subotic sağlık kontrolünden geçti

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor’un yeni transferlerinden yıldız futbolcu Neven Subotic, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde genel sağlık kontrolünden geçti.Yeşil siyahlı takım, Almanya’da bir dönem Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Neven Subotic ile anlaşma sağladı.

Yukatel Denizlispor’un yeni transferlerinden yıldız futbolcu Neven Subotic, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde genel sağlık kontrolünden geçti.
Yeşil siyahlı takım, Almanya’da bir dönem Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Neven Subotic ile anlaşma sağladı. Denizlispor formasını terletecek olan 31 yaşındaki Sırp stoper Subotic, daha önce Denizli’ye geldiğinde korona virüs testinden geçmişti. Denizlispor’da çalışmalara başlayacak olan Subotic, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde genel sağlık kontrolünden geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi
Bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi
Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”
Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor”
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
13:02
İkindi
16:30
Akşam
19:13
Yatsı
20:29

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Esin Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Nükhet Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kontrol kaleminden geçen farklı seri numaralı sahte dövizler şaşkınlık verdi
Kontrol kaleminden geçen farklı seri numaralı sahte dövizler şaşkınlık verdi
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.