Denizlispor’un yeni transferi Subotic sağlık kontrolünden geçti

Yukatel Denizlispor’un yeni transferlerinden yıldız futbolcu Neven Subotic, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde genel sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil siyahlı takım, Almanya’da bir dönem Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Neven Subotic ile anlaşma sağladı. Denizlispor formasını terletecek olan 31 yaşındaki Sırp stoper Subotic, daha önce Denizli’ye geldiğinde korona virüs testinden geçmişti. Denizlispor’da çalışmalara başlayacak olan Subotic, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde genel sağlık kontrolünden geçti.

