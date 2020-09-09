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Denizli’ye 17 yılda 3 milyarlık içme suyu yatırımı yapıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Denizli’ye 2003 ile 2020 yılları arasında 3 Milyar TL’lik yatırım yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Denizli’ye 2003 ile 2020 yılları arasında 3 Milyar TL’lik yatırım yapıldığını belirtti. 2026 yılı sonuna kadar 3 adet içme suyu tesisi tamamlanacağını duyurdu. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “19 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı 2017 yılında işletmeye alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı Kaynaklarından karşılanacaktır” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için suyun her damlasına sahip çıkıyor. Musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışan DSİ sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suya sahip çıkıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003 ile 2020 yılları arasında Denizli iline toplam 3 milyar 278 milyon 975 bin 490 TL yatırım yapılmıştır. 2026 yılı sonuna kadar 3 adet içme suyu tesisi tamamlanacak olup, toplamda 669 bin kişi için yılda 34,84 milyon metre küp içme suyu temin edilecektir.
“2050 yılına kadar içme suyu Akbaş Barajı ve Pınarbaşı Kaynaklarından karşılanacaktır”
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, “Denizli içme suyu İsale Hattı projesi ile Denizli il merkezi, Honaz ilçesi, Kaklık, Menteşe, Dereçiftlik, Aşağıdere, Karateke, Emirazizli, Ovacık, Gürleyik, Kocabaş, Kızılyer, Salihağa, Ahmetli, Üzerlik, Tosunlar, Sığma, Şamlı ve Mahmutlu Mahalleleri olmak üzere toplam 19 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı 2017 yılında işletmeye alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı Kaynaklarından karşılanacaktır. Denizli içme suyu projesi ile Denizli ilimize menba kalitesinde içme ve kullanma suyu verilecektir. 53 kilometrelik Denizli içme suyu İsale Hattı işinde bugüne kadar toplam 11 kilometre uzunluğunda bin 100 milimetrelik çelik isale hattı borusu ile 23 adet vantuz ve tahliye yapısının imalatı tamamlanmış olup, bugün itibariyle içme suyu isale hattı işinde yüzde 11 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar aralıksız devam etmektedir” dedi.

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