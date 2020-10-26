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Denizli’ye kaçak yollarla gelen ürünlere el konuldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.10.2020 18:01 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği 6 operasyonda 6 şahsı gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği 6 operasyonda 6 şahsı gözaltına aldı. Operasyon neticesinde kaçak elektronik cihazlar, tütün, tütün mamulleri ve akaryakıt ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucuya yönelik operasyon düzenledi. Son bir hafta içerisinde 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan talimatlar doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçları ekipleri operasyonda, 9 bin 911 adet cinsel içerikli ürün, 38 adet cep telefonu,
33 adet cep telefonu bataryası, 2 bin 640 litre kaçak madeni yağ, 3 bin 600 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 400 adet sigara sarma kağıdı ve 13 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
6 ayrı operasyon neticesinde, 6 şahıs yakalandı
Öte yandan, Denizli’de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, emtia kaçakçılığı ve akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili olarak her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 6 ayrı operasyon neticesinde, 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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