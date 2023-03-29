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Denizli’ye Mart sonunda kar sürprizi

29.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de Mart ayının son günlerinde aniden başlayan kar yağışı şaşırttı. Kurak geçen kışın ardından yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürümeye başladı.

Denizli’ye Mart sonunda kar sürprizi

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası Denizli’nin Çameli ve Buldan ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, bu akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen yüzünü tekrar gösteren kar yağışı bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde süren kar yağışı merkezi bölgeye inerek etkisini arttırırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Mahalle sakinleri havaların iyi gitmesini beklerken, bir anda kar ile karşılaştıklarını belirterek, zirai dona karşı önlemlerini aldıklarını söyledi.

Karın ilerleyen saatlerde etkisini artırması ihtimali karşılık ise ekipler tarafından gerekli önlemlerinin alındığı bildirildi.

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