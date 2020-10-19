YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı

Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon düzenlendi.Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 yabancı uyruklu şahsı tespit eden Narkotik ekipleri, şüphelileri bir süre takibe aldı.

Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı

Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 yabancı uyruklu şahsı tespit eden Narkotik ekipleri, şüphelileri bir süre takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, 3 şahsı gözaltına alırken evlerinde yaptığı aramalarda ise 17 adet poşetin içerisinde 185 gram metamfetamin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas’a sevk edildi
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas’a sevk edildi
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Erbaş’ın Kıbrıs zaferi
Erbaş’ın Kıbrıs zaferi
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu

Denizli Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
12:54
İkindi
15:58
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Işıl Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Özcel Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Denizli’de kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmeler cezalandırılacak
Denizli’de kurallara uymayan ve vaka tespit edilen işletmeler cezalandırılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.